Merendeel vraagt eeuwigdurend erfpacht aan in Amsterdam

Zo'n 85 procent van de Amsterdammers die een woning bezitten met erfpacht hebben een aanvraag gedaan om over te stappen naar het nieuwe erfpachtstelsel. Ze kunnen gebruikmaken van de gunstige voorwaarden die daarvoor gelden als ze dit voor 8 januari hebben gedaan. Huiseigenaren in de hoofdstad kunnen er nu voor kiezen hun erfpacht eeuwigdurend af te kopen of vast te zetten.