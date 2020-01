Tentoonstelling over Maria Magdalena

Museum Catharijneconvent in Utrecht bereidt een grote tentoonstelling voor over Maria Magdalena, een van de meest spraakmakende figuren uit het Nieuwe Testament. Ze zou Jezus Christus hebben gevolgd en getuige zijn geweest van zijn kruisiging én hem hebben getroffen direct na zijn verrijzenis. Volgens de Bijbel zag ze Jezus toen eerst voor een tuinman aan. Diverse kunstenaars, onder wie Rembrandt, hebben dit moment verbeeld.

Het Vaticaan heeft de Bijbelse rol van Maria Magdalena nog in 2016 opgewaardeerd en haar gelijkgesteld aan de apostelen. Maria Magdalena spreekt nog steeds tot de verbeeldingen van velen. Zo kreeg ze in 2003 een bijzondere rol in De Da Vinci-code, de wereldwijde bestseller van de Amerikaan Dan Brown. In 2018 speelde de Amerikaanse actrice Rooney Mara de hoofdrol in een speelfilm over haar.

In de loop der eeuwen is er van alles aan haar toegedicht: ze zou een bekeerde zondares zijn geweest, maar misschien ook Jezus' partner. De vooral kunsthistorische expo in Utrecht, met oude én nieuwe kunst, zal ook die wisselende beeldvorming "van hoer tot heilige" proberen te ontrafelen en ingaan op de oordelen en vooroordelen over de figuur. Daarbij zal verder worden gekeken naar hoe Maria Ma..

