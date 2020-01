Politievakbond ACP: vuurwerkverbod is te handhaven

"Er is steeds meer technologie om te bewijzen dat iemand het gedaan heeft. Ook de vele camera's in het publieke domein helpen daarbij. En burgers kunnen ook fotootjes maken, dan hoeven de mensen die gastjes niet aan te spreken en hebben we toch bewijs dat ze het gedaan hebben." Ook opsporing via digitale routes is steeds beter mogelijk, stelt Van de Kamp.

Een gedeeltelijk verbod in bepaalde gebieden of in bepaalde gemeentes werkt volgens Van de Kamp niet. "Dan ontstaat er een waterbedeffect in omliggende plaatsen, omdat mensen op zoek gaan naar plaatsen waar ze wel vuurwerk kunnen afsteken. Een landelijk verbod is veel gemakkelijker te handhaven."

