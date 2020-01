Wall Street gaat verder omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. Op de financiële markten is er opluchting dat een verdere escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt te zijn voorkomen. President Donald Trump had woensdag verklaard geen militaire actie te ondernemen tegen Iran na de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak.