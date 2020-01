Politie toont herkenbare beelden overvallers JD Sports

De politie heeft herkenbare beelden naar buiten gebracht van vier jonge verdachten van een winkeldiefstal in sportwinkel JD Sports in Amsterdam-Zuidoost. Ze maakten deel uit van een groep van zeven jonge jongens die er op donderdagavond 7 november vandoor gingen met diverse kledingstukken. De verdachten zijn vastgelegd op beveiligingscamera's. Ze kregen eerder twee weken de tijd om zich te melden bij de politie, maar deden dit niet. Daarom zijn de beelden nu gepubliceerd op de website van de politie.

De vermoedelijk minderjarige jongens wisten allemaal te ontkomen. Volgens winkelmedewerkers hadden ze messen bij zich. De politie toont alleen beelden van de verdachten die kleding hebben gepakt.

Ook in filialen van JD Sports in Brussel en Luik zouden plunderingen hebben plaatsgevonden. In Amsterdam werd een dag later een kledingwinkel van Lacoste op het Rokin bestolen, eveneens door een grote groep jongeren. De politie arresteerde twee van hen. Een woordvoerster zegt dat de politie nog onderzoekt of er een verband is tussen deze zaken. "Hopelijk kunnen de verdachten ons daar meer over ..

