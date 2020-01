Catalaanse separatist komt niet vrij, ondanks uitspraak EU-hof

De prominente Catalaanse separatist Oriol Junqueras komt niet op vrije voeten. Het Spaanse hooggerechtshof oordeelde dat hij niet hoeft te worden vrijgelaten om alsnog zijn zetel in het Europees parlement in te nemen.

Junqueras kreeg vorig jaar een gevangenisstraf opgelegd van 13 jaar vanwege zijn betrokkenheid bij een illegaal referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. De separatist werd nog voor die uitspraak verkozen tot europarlementariër. Hij kon toen niet naar het Europarlement reizen om zijn zetel in te nemen omdat hij in voorlopige hechtenis zat.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in december dat Junqueras vanwege zijn verkiezing immuniteit genoot. Hij had daarom vrijgelaten moeten worden om naar het EU-parlement te reizen. Daarna was het Spaanse hooggerechtshof weer aan zet. Dat schreef in een uitspraak "geen grond te zien" om Junqueras nu alsnog vrij te laten.

