Radiomaker Tom Mulder op 72-jarige leeftijd overleden

Radiomaker Tom Mulder is op 2 januari overleden. Dat meldt radioman Erik de Zwart. Mulder is inmiddels in Laren gecremeerd. Mulder is 72 jaar geworden. Hij is overleden na een kort ziekbed, stelt De Zwart.

Op 16 mei 1969 begon hij zijn radioloopbaan. Onder de naam Klaas Vaak presenteerde hij zijn eerste programma bij de toenmalige piratenzender Radio Veronica. In 1973 verhuisde hij naar de TROS, waar hij programma's als de Havermoutshow, 50 pop of een Envelop en Nachtwacht tot grote successen maakte. Na zijn tijd bij de TROS was hij actief voor het eerste commerciële radiostation in Nederland, Ca..

Mulder werd op 16 februari 1947 geboren in Amsterdam. Al jong was hij in de ban van het medium radio. Op zijn tiende besloot hij radio-nieuwslezer te worden. Dat werd hij niet, maar de radio haalde hij zeker. Zijn toekomstdroom was dat zijn 'kindje', gouwe ouwe-zender Radio 10 Gold, weer op de FM-frequentie te horen zou zijn. In 1991 ging de presentator aan de slag bij Radio 10 Gold, waar hij p..

