Station Leeuwarden dicht om verdachte jerrycan in trein

Het station Leeuwarden is donderdag ontruimd omdat in een lege trein een verdachte jerrycan met een onbekende vloeistof is aangetroffen. Omdat de politie onvoldoende kan inschatten wat het explosiegevaar is, is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld.

Het treinverkeer van en naar Leeuwarden is stilgelegd. "Dat is gebeurd op last van de hulpdiensten", aldus de woordvoerder van vervoerbedrijf Arriva. Dit duurt volgens de vervoerder tenminste tot 14.30 uur. Er rijden bussen tussen Akkrum, Grou-Jirnsum en Leeuwarden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .