Import olie uit Midden-Oosten naar VS gedaald

De export van ruwe olie vanuit het Midden-Oosten naar de Verenigde Staten is vorig jaar gedaald naar het laagste niveau in dertig jaar. Toch is olie vanuit het Midden-Oosten nog altijd goed voor meer dan 10 procent van de totale import van ruwe olie in de VS.

De Amerikaanse olieproductie is de laatste jaren sterk gestegen door de winning uit schalievelden. Daardoor is er minder behoefte aan olie uit het Midden-Oosten. Wel is de olie uit schalievelden in Noord-Amerika minder geschikt voor veel Amerikaanse raffinaderijen, waardoor kenners verwachten dat er voorlopig nog een vraag naar olie zal zijn die wordt aangevoerd vanuit de Perzische Golf naar de..

De Amerikaanse president had woensdag bij een persconferentie in het Witte Huis juist nog gezegd dat de VS niet langer olie uit het Midden-Oosten nodig hebben.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .