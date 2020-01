Makelaarsvereniging: krapte op woningmarkt neemt verder toe

De krapte op de Nederlandse woningmarkt is in het vierde kwartaal van vorig jaar verder toegenomen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) staan minder huizen te koop, terwijl de prijzen blijven stijgen, gestuwd door de grote vraag naar woningen.

Uit de kwartaalcijfers van de NVM bleek dat de verkopen in de afgelopen periode ruim 3 procent zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Makelaars aangesloten bij de NVM verkochten bijna 40.400 woningen. De gemiddelde transactieprijs van een verkochte woning nam op jaarbasis met 8 procent toe tot 326.000 euro. Daarmee is na drie kwartalen van afvlakking weer een sterkere plus te zien. De ..

Daarnaast werden afgelopen kwartaal ruim 4 procent minder woningen te koop gezet, waarmee het totale aanbod te koop staande huizen verder krimpt. Daarbij was sprake van minder bestaande huizen en nieuwbouwwoningen die in de verkoop gingen. Bij de nieuwbouw kan de problematiek rond stikstof en PFAS een rol spelen, denkt de NVM. Door de regelgeving worden bouwers beperkt in hun mogelijkheden en w..

