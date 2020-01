AEX hoger na afnemende spanning VS-Iran

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. Beleggers waren opgelucht dat een verdere escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt te zijn voorkomen. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde geen militaire actie te ondernemen tegen Iran en ook Teheran lijkt een stap terug te doen.