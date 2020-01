Australiërs weer opgeroepen te vluchten voor branden

De autoriteiten in de Australische deelstaat Victoria roepen donderdag inwoners opnieuw op een veilig heenkomen te zoeken vanwege de aanhoudende bosbranden. De verwachting is dat de temperaturen vrijdag weer stijgen. In de zuidoostelijke staten Victoria, New South Wales en South Australia woeden al wekenlang ernstige bosbranden. Een gebied zo groot als Zuid-Korea is inmiddels afgebrand, miljoenen dieren zijn gestorven en ook zeker 27 mensen kwamen om het leven.