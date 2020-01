VS: Ombrengen Soleimani was zelfverdediging

De liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de VS was zelfverdediging. Dat schrijft de Amerikaanse VN-ambassadeur Kelly Craft woensdag in een brief aan de VN-Veiligheidsraad.

Soleimani kwam vorige week om bij een Amerikaanse raketaanval. Volgens de VS vormde de generaal een onmiddellijke dreiging en is de actie daarom legaal volgens Artikel 51 van het VN-handvest dat gaat over zelfverdediging. Iran vuurde woensdagochtend als vergelding raketten af op militaire bases in Irak waar Amerikaanse troepen verblijven.

Craft stelt in de brief dat de VS bereid zijn onderhandelingen op te starten met Iran om "verdere bedreiging van de internationale vrede en veiligheid of escalatie door het Iraanse regime te voorkomen".

Iran stuurde woensdag eveneens een brief aan de Veiligheidsraad. De VN-ambassadeur van het land zegt daarin dat zijn land nadrukkelijk niet uit is op escalatie of oorlog en met de raketaanval zijn recht op zelfverdediging uitoefende. Iran beroept zich daarvoor ook op Artikel 51.