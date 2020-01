De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een lichaam aangetroffen op de A27 (Breda-Gorinchem) ter hoogte van het Brabantse Nieuwendijk. De snelweg is afgezet en de politie heeft een onderzoek ingesteld. Het is niet duidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren.

