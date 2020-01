'Iran respecteert Iraakse soevereiniteit'

Iran heeft 'het volste respect voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en eenheid' van Irak. Dat schrijft Majid Takht Ravanchi, de Iraanse VN-ambassadeur, woensdag in een brief aan de Veiligheidsraad en secretaris-generaal António Guterres.

Teheran is toegewijd aan het 'behouden van internationale vrede en veiligheid' en is nadrukkelijk niet uit op escalatie of oorlog, stelt Ravanchi in de brief, die volgt op de raketaanval die Iran woensdag uitvoerde op Iraakse militaire bases waar Amerikaanse troepen gestationeerd zijn.

De Iraakse president en het parlement veroordeelden de aanval en noemde die een schending van de soevereiniteit van het land. Ook riep Bagdad de Iraanse ambassadeur op het matje.