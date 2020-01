HP opnieuw negatief over overnamebod Xerox

Xerox heeft ruim 33 miljard dollar in aandelen en contanten over om HP in te lijven. Een eerdere poging tot samensmelting strandde vorig jaar november, omdat HP de deal niet zag zitten. Het ongevraagde overnamebod onderwaarde het bedrijf, reageerde HP destijds in een verklaring. Xerox besloot daarop aandeelhouders van het HP direct te gaan benaderen om de overname er alsnog doorheen te krijgen. Maandag maakte Xerox bekend dat het 24 miljard dollar aan financiering voor het nieuwe bod rond heeft.

HP reageerde woensdag in een verklaring echter dat het bedrijf het bedrag dat Xerox voor ogen heeft nog steeds te laag vindt. Het bod dat Xerox noemt onderwaardeert HP wederom, stelt de computerfabrikant, en is 'geen basis voor discussie'. Een deal zou twee van de grootste namen op het gebied van kantoorapparatuur samenvoegen. Xerox-topman John Visentin stelde eerder dat Xerox en HP met gebundelde krachten meer financiële armslag hebben voor innovatie.