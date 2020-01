De telg van Isaï, dat is dat kleine takje met dat enkele blaadje dat uit die oude afgekapte stronk van Isaï opschiet. Dat stelt dus niet zoveel voor. Maar als de HEER dat wil, dan kan dat best weer een machtige boom worden. Nee, let op: het wordt een vaandel. Een lange staak met een vlag eraan, die kan dienen als herkenningsteken in de strijd, of als een oriëntatiepunt op een hoge heuvel. Gaat er dan gevochten worden onder leiding van dit kleine takje uit Isaï? Nee, want niet het leger van Israël verzamelt zich bij dit vaandel. Het is een vaandel voor alle volken, en ze komen niet voor de strijd, maar voor die Telg zelf. En ze zullen Hem vinden. Misschien wel vooral, omdat dit Takje de vorm aannam van een kruis. En daarna uitgroeide tot een Boom van Leven.

