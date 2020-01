‘Ik voel me er ook beroerd onder, echt waar.’ Davey wendde zijn blik af. ‘Je laat de overeenkomst opnieuw opschrijven? Zet je echt nog een keer zwart op wit dat je voor Martha en mij zult zorgen door ons na te laten wat wij samen opbouwen? Denk je daar nog steeds zo over?’ ‘Zeker. Ik laat het opschrijven zodra we in Oregon zijn.’ ‘Liever eerder.’ Stel dat hij tijdens de reis omkwam? Zouden ze haar dan Daveys wagen en zijn geld afnemen? Haar verkopen? Met die angst kon ze niet leven. ‘Daar is nu geen tijd voor, Tish. Ik kan nu niemand lastigvallen met zoiets. We komen de dokter heus wel weer tegen en dan schrijft hij alles weer op. Hij zal zich de woorden vast nog wel herinneren.’ ‘Ik weet ook wel wat erin stond.’ ‘Je maakt je veel te veel zorgen. Is er nog vis?’ Ze schepte die op en ze aten zwijgend. ‘Alles is tot nu toe bijzonder goed gegaan, Tish. We redden het wel. En zoals ik al zei, je hoeft je echt geen zorgen te maken over die paperassen. Ik bescherm je wel.’ Hij grijnsde. ‘En ik ben van plan nog heel lang te leven, dus daar hoef je al helemaal niet over in te zitten.’ Ze waren negenhonderd kilometer van Fort Hall af en het werd moeilijker de ossen te drijven nu die steeds meer last van hun poten kregen en het voedsel steeds schaarser werd. In de verte zag Letitia besneeuwde bergtoppen. Ze leken nooit dichterbij te komen hoewel de ossen iedere dag urenlang trokken en ze zelfs op de sabbat niet meer stopten.

Bij de bronnen van de Sweetwater hoorde Letitia het kolkende water al voordat ze het zag. Uit het onstuimige water stegen koele nevels op. Davey zei dat dit ‘jonge rivieren’ waren, vol kracht, niet zoals de meanderende Missouri of de Platte. Vele dagreizen verder opende de wereld zich in een weide vol wilde frambozen, rijp om geplukt te worden.