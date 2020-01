Hij begrijpt niet meer dat hij zich zo moe voelde. Hij begrijpt niet dat hij de straten zo lang vond. De weg lijkt wel tien keer korter dan heen. Overal zijn nu mensen bezig met helpen. Samen met bewoners sjouwen ze met puin en helpen ze de gewonden.

Harde klappen naast hem, geraas, geroep van mensen. Een grote stofwolk doet hem hoesten. Hij klemt Lowietje strakker vast, angst maakt dat zijn hart pijnlijk achter zijn ogen bonkt. Bommen? Weer bommen! Hij hoort mensen schreeuwen. Dan beseft hij wat er gebeurd is: er is een huis ingestort. Iets verderop in de straat blijft een man schreeuwen over een kapotte waterleiding en dat de kelder vol water loopt. Hij ligt op zijn buik in het puin en houdt door de tralies van een kelderraam de hand van iemand vast.

Hij ziet het wel, maar wat kan hij doen? Hij legt zijn hand op Lowietjes hoofd en duwt hem vaster tegen zich aan, zijn gezichtje in de holte van zijn nek. Hij kijkt even omhoog, schuw. De zon schijnt door de rook heen. Hij ziet de Laurenskerk. De toren wijst brandend omhoog. Is er dan overal vuur? Staat heel de stad in brand? Waar zou Odetta zijn? Wist hij maar waar ze was, of ze veilig was, of ze nog … Niet aan denken, zegt hij tegen zichzelf, niet aan denken.

Daar is de straat. Als daar maar niets gebeurd is. Hij wankelt de hoek om. Zijn been doet zeer. Zijn arm ook. Ze staan op hem te wachten. De eerste die hij ziet is moeder. Ze staat buiten de schuilkelderdeur. Vader zit tegen de buitenmuur. Mevrouw Versloot staat een eindje van haar af, het kind met de snotneus nog steeds aan haar rok. Ze let er niet op. Hij ziet dat ze telkens met de punt van haar schort over haar gezicht wrijft. Naast haar staat meneer Versloot. Ralf herkent hem aan de band van de luchtbeschermingsbrigade om zijn arm.