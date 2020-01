'Iran vraagt milities geen Amerikaanse doelen aan te vallen'

De VS hebben inlichtingen ontvangen waaruit blijkt dat Iran geallieerde milities vraagt geen Amerikaanse doelwitten aan te vallen. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence woensdag in een interview met CBS News.

Volgens Pence verzoekt Teheran de milities ook Amerikaanse burgers te ontzien. De vicepresident noemde de informatie 'bemoedigend'. "We hopen dat deze boodschap door blijft echoën."

De spanning tussen de VS en Iran liep hoog op nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani vorige week donderdag in Bagdad gedood werd door een Amerikaanse raket. Iran voerde daarop woensdagochtend raketaanvallen uit op militaire bases in Irak waar Amerikaanse troepen verblijven.