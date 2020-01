Gewonde door brand in loods Raamsdonksveer

Door een brand in een loods aan de Grote Kerkstraat in het Brabantse Raamsdonksveer is woensdagavond een gewonde gevallen. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven. Drie woningen direct naast de loods, waarin auto's zijn opgeslagen en worden gespoten, waren door de brandweer ontruimd. De huizen werden volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio natgehouden om het overslaan van de brand te voorkomen. Onbekend is wanneer de geëvacueerde bewoners kunnen terugkeren.

Omdat het pand middenin een woonwijk ligt en er gasflessen aanwezig waren, zette de brandweer meteen groot materieel in. De oorzaak van de brand is onbekend.