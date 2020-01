Alle startbewijzen Marathon Rotterdam vergeven

Alle 17.000 startbewijzen voor de veertigste editie van Marathon Rotterdam zijn vergeven. "Dat is al heel snel. De afgelopen jaren was dat pas in maart het geval", zegt een woordvoerder van de organisatie. Ze denkt dat het feit dat het om een jubileumeditie gaat een belangrijke rol speelt. "Tijdens eerdere jubileumedities zagen we eenzelfde beeld."

Een andere verklaring is volgens haar dat de stad steeds populairder is onder toeristen. "Het aantal buitenlandse deelnemers groeit. We staan er als marathon goed op. Ongeveer een kwart van de deelnemers is afkomstig uit het buitenland."

De organisatie komt binnenkort met het programma naar buiten waarmee de veertigste editie extra luister wordt bijgezet. Er loopt al wel een nieuw project; Your Marathon Challenge. Inzet daarvan is dat iedere Rotterdammer de mogelijkheid heeft de marathonafstand te volbrengen. Mensen wandelen in de maanden voorafgaand aan het evenement in Rotterdamse wijken 40 kilometer bij elkaar. "De laatste 1,1 kilometer lopen ze op de zaterdag voor de marathon om te finishen op de Coolsingel."

De Marathon Rotterdam is op zondag 5 april.