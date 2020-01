Wall Street op winst na woorden Trump over Iran

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten. Het sentiment op Wall Street werd gesteund door president Donald Trump, die verklaarde geen militaire actie te ondernemen tegen Iran na de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Volgens Trump kwamen geen Amerikanen om bij de Iraanse aanval en lijkt Teheran nu even een stap terug te doen om verdere escalatie te voorkomen. Daarnaast kwam een beter dan verwacht banenrapport van loonstrookverwerker ADP.