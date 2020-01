'Geen aanwijzingen dat Oekraïens vliegtuig werd neergeschoten'

Westerse inlichtingendiensten hebben geen aanwijzingen dat het Oekraïense vliegtuig dat woensdag in Iran neerstortte, door een raket is neergehaald. Dat zei een Canadese veiligheidsbron.

De bron, die anoniem wilde blijven, zei dat de inlichtingendiensten denken dat de Boeing 737-800 met een technische storing kampte. Hij voegde eraan toe dat er enig bewijs was dat een van de motoren van het vliegtuig oververhit was geraakt. Het vliegtuig van Ukraine International Airlines stortte kort na de start vanaf het vliegveld in Teheran neer. Alle 176 mensen aan boord kwamen om het leven.

De ramp gebeurde kort nadat Iran een reeks raketaanvallen op twee militaire bases in Irak had gelanceerd waar Amerikaanse troepen waren gehuisvest.

In juli 2014 werd een vlucht (MH17) van Malaysia Airlines van Amsterdam naar Kuala Lumpur uit de lucht geschoten boven Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 mensen aan boord om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders.