Tientallen juryleden afgewezen in rechtszaak tegen Weinstein

Een rechtbank in New York heeft woensdag tientallen potentiële juryleden afgewezen in het verkrachtingsproces tegen de voormalige Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein. In totaal werden 50 van de 120 potentiële juryleden die op de tweede dag van de jurykeuze werden opgeroepen afgewezen, de meesten nadat ze zeiden dat ze in de zaak niet onpartijdig konden zijn.