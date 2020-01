'Iran zou opzettelijk VS-troepen hebben gemist bij aanval Irak'

Iran zou opzettelijk Amerikaanse militaire slachtoffers hebben vermeden tijdens de vergeldingsactie op militaire bases die Amerikaanse troepen huisvesten in Irak. Dat zeggen Amerikaanse en Europese overheidsbronnen die bekend zijn met informatie van de inlichtingendiensten.

De bronnen, sprekend op voorwaarde van anonimiteit, zeiden woensdag dat de Iraniërs de aanvallen hadden gericht op het missen van Amerikaanse troepen en alleen bepaalde delen van de bases hadden willen raken. Dit om te voorkomen dat de crisis uit de hand zou lopen. Tegelijk signaleren ze dat Iran vastbesloten was te reageren op dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak vorige week.

Een bron in Washington zei in de nacht al dat er geen aanwijzingen waren voor Amerikaanse slachtoffers na de raketaanvallen op de vliegbasis al-Asad en een andere faciliteit in Erbil. "Ze wilden reageren, maar bijna zeker niet escaleren," zei een van de Amerikaanse bronnen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zei dat Teheran "evenredige maatregelen" nam uit zelfverdediging en geen oorlog met de Verenigde Staten zocht.