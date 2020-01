Keith Bakker 'dicteerde' ontlastende brief seksrelatie

Voormalig 'verslavingsgoeroe' Keith Bakker (59) heeft de jonge vrouw die hij in de periode van voorjaar 2016 tot augustus 2018 zou hebben misbruikt een e-mail laten schrijven waarin staat dat ze voor haar achttiende jaar geen seks met hem had. Dat zei de officier van justitie woensdagmiddag voor de rechtbank in Amsterdam tijdens een inleidende zitting in de zaak tegen Bakker.

Volgens de aanklaagster zou Bakker de e-mail hebben "gedicteerd". De gang van zaken kwam volgens haar aan het licht toen het slachtoffer door de politie over de e-mail werd verhoord. Bakker zei eerder zelf dat dat hij de vrouw weliswaar had gevraagd een ontlastende brief te schrijven, maar dat daar geen onwaarheden instaan.

Bakker was zelf niet aanwezig. Hij blijft in elk geval in de cel tot 20 maart. Mogelijk wordt de zaak die dag al inhoudelijk behandeld.