Kleine plus voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger gesloten. Elders in Europa waren eveneens winsten te zien. Beleggers waren in afwachting van de verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten na de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. De aanval is een vergeldingsactie op de Amerikaanse raketaanval afgelopen week, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood. Volgens president Donald Trump zijn geen Amerikanen omgekomen bij de Iraanse aanval en ondernemen de Verenigde Staten voorlopig geen militaire actie tegen Iran.