Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Iran aangepast. "De veiligheidssituatie is onvoorspelbaar. Bent u in Iran? Bedenk dan of uw verblijf echt noodzakelijk is", aldus het ministerie.

De aanpassing betekent dat alle geplande reizen naar Iran worden geschrapt, laat de ANVR weten. Mensen moeten contact opnemen met hun reisbureau en krijgen dan hun geld terug.