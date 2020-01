VVD en D66: legaliseer permanent bewonen recreatiewoningen

Ongeveer 55.000 mensen wonen op dit moment illegaal in een vakantiehuisje. Volgens VVD en D66 is dit een ongewenste situatie waaraan snel een einde moet komen. "Mensen die wachten op een woning en tot die tijd verblijven op een vakantiepark moet je niet criminaliseren, het is moeilijk genoeg voor hen. Mensen moeten gewoon in een recreatiewoning kunnen wonen als ze dat willen; een huis is een huis", zegt Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD).

Gemeenten bepalen uiteindelijk of permanente bewoning toegestaan is. VVD en CDA vinden het prima dat die bevoegdheid daar ligt, omdat de gemeente "heel goed kan inschatten waar wel en niet gewoond kan worden." Zo kan volgens hen voorkomen worden dat parken een broeinest worden van criminaliteit.