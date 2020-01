Republikeinen: geen onderhandeling met Huis over proces Trump

De voorzitter van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, wil niet met de Democraten in het Huis van Afgevaardigden onderhandelen over de voorwaarden van het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Dat zei hij woensdag nadat de voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, had gezegd dat ze de benodigde documenten pas naar de Senaat wil sturen als ze weet onder welke voorwaarden het proces wordt gehouden.