Nederlander omarmt voorgesneden groenten en verspakketten

Nederlanders halen meer groenten en fruit in huis. Dat komt vooral door de snel stijgende populariteit van verspakketten en voorgesneden groenten, meldt brancheorganisatie GroentenFruit Huis op basis van een analyse van consumentengegevens.

In 2019 namen de verkopen van groenten en fruit toe met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Consumenten kopen vooral meer pakketten met een recept en de daarvoor benodigde ingrediënten, zoals groenten en fruit. Supermarkten verkochten 40 procent meer van deze verspakketten.

De overheid heeft vorig jaar het btw-tarief van groenten en fruit verhoogd van 6 naar 9 procent. Dat heeft de verkopen niet doen dalen, merken de onderzoekers op. Fruit werd vorig jaar uiteindelijk zelfs iets goedkoper, vooral doordat de prijs van appels omlaagging. Nederlanders betaalden 4 procent meer voor een kilo groenten. Dat kwam vooral doordat ze vaker de duurdere gesneden groenten kochten. "De consument is bereid om te betalen voor gemak", verklaren de onderzoekers.

Nederlandse telers produceerden in 2019 alles bij elkaar voor 3,7 miljard euro aan groenten en fruit, 7 procent meer dan een jaar eerder. De waarde van de export was veel groter, namelijk 12 miljard euro. Dat komt doordat groothandels ook veel groenten en fruit importeren en doorverkopen. Duitsland is de grootste afnemer, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en België.