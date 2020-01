Ghosn: rancune binnen Nissan tegen Renault reden voor arrestatie

Rancune binnen Nissan over de te grote Franse invloed binnen het partnerschap met Renault is de reden voor de arrestatie van Carlos Ghosn. Hoge krachten binnen Nissan werkten daartoe nauw samen met de Japanse justitie. Dat heeft de gevallen automagnaat gezegd tijdens een door hem belegde persconferentie Beiroet. Hij ontkende opnieuw iets fout te hebben gedaan. Ghosn zat in Japan onder huisarrest op verdenking van fraude. Hij wist onlangs Japan te ontvluchten en dook op in Libanon.