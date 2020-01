Nederlandse militairen in Irak mogelijk verplaatst

Defensie houdt er rekening mee dat Nederlandse militairen in Irak voor hun veiligheid naar elders in het land worden verplaatst. Ze verblijven op dit moment op bases bij Erbil en Bagdad. Iran vuurde in de nacht van dinsdag op woensdag raketten af op deze plaatsen als vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani.