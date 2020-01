Premier Johnson ontkent softe houding ten opzichte van VS

De Britse premier Boris Johnson vindt niet dat hij zijn oren te veel laat hangen naar de Verenigde Staten in de hoop er voor het land een voordelige handelsdeal uit te slepen na de brexit. Beschuldigingen op dat vlak van de kant van oppositiepartij Labour noemde hij klinkklare onzin.

Jeremy Corbyn verweet Johnson in het parlement dat hij president Donald Trump te weinig aan de tand heeft gevoeld over de Amerikaanse aanval waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood in Irak. Volgens de Labourleider wilde Johnson niet tegen de schenen van Trump schoppen, met het oog op een nog te sluiten handelsakkoord.

Johnson noemde de beschuldiging "absolute fictie" en zei dat het Verenigd Koninkrijk blijft werken aan de-escalatie in de regio. De veiligheid en bescherming van mensen in Irak heeft daarbij volgens hem "zonder twijfel" de hoogste prioriteit.