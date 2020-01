Westerse wereld veroordeelt Iraanse aanval

Enkele westerse landen hebben de Iraanse aanval op Amerikaanse doelen in Irak streng veroordeeld en leggen de prioriteit nu bij de-escalatie van het conflict.

De Britse premier Boris Johnson wil dat Iran stopt met "deze roekeloze en gevaarlijke aanvallen". Duitsland riep, middels Defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer, Teheran op een eind te maken aan deze "spiraal" van conflicten.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, stelde dat de-escalatie van de spanningen nu van het allergrootste belang is. "Frankrijk zal daaraan blijven werken en is in contact met alle partijen", voegde hij daaraan toe.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen vrijdag in een spoedberaad bijeen.