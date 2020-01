Half miljoen ondertekenaars petitie vuurwerkverbod

In totaal hebben al meer dan een half miljoen mensen en organisaties hun handtekening gezet onder twee online initiatieven voor een verbod op consumentenvuurwerk: een petitie en het Nationaal Vuurwerkmanifest. Zaterdag, vier dagen geleden, stond de teller nog op net boven de 250.000. Het dringende verzoek aan de politiek is om in 2020 consumentenvuurwerk volledig te verbieden.