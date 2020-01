Turkse minister naar Irak wegens spanningen

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, brengt donderdag een bezoek aan Irak. Daar bespreekt hij met zijn Iraakse ambtsgenoot de opgelopen spanningen tussen de VS en Iran. Iran voerde in de nacht van dinsdag op woensdag raketaanvallen uit op Amerikaanse bases in Irak, als vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassam Soleimani. Hij kwam vorige week om door een Amerikaanse raket.