Nederlandse staat deels aansprakelijk voor vliegramp Faro

De Nederlandse staat is deels aansprakelijk voor de vliegramp met het toestel van Martinair - later opgegaan in KLM - in het Portugese Faro in 1992. Niet alleen de weersomstandigheden veroorzaakten de ramp, de piloten hebben ook verkeerd gehandeld, aldus de rechtbank in Den Haag. Omdat de toenmalige overheidsinstantie Raad voor de Luchtvaart te stellige conclusies heeft getrokken en nabestaanden onvolledig heeft geïnformeerd, is de Staat aansprakelijk. Dat staat in het vonnis van de rechtbank.