CBR kan tot mei geen examens afnemen in Rijswijk na brand

Het bureau gaat ook ’s avonds en op zaterdag theorie-examens afnemen. Examenkandidaten worden benaderd door het CBR om hen te informeren over hun geplande examens. Het CBR in Rijswijk is een van de grootste examenlocaties van Nederland, met gemiddeld zo’n 1800 theorie- en 700 praktijkexamens per week.

Een 38-jarige man uit Den Haag werd op heterdaad betrapt toen hij vrijdag de brand stichtte. De brand was snel onder controle. Niemand raakte gewond. De schade aan het examencentrum is volgens het CBR echter aanzienlijk.