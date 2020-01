Ook deel Spaanse troepen weg uit Irak

Spanje heeft een deel van zijn troepen in Irak uit veiligheidsoverwegingen teruggetrokken. "Degenen die zich in riskantere posities bevonden zijn vertrokken naar Koeweit", zegt waarnemend vicepremier Carmen Calvo tegen een staatsomroep.

Ook andere landen, waaronder Duitsland en Roemenië, trekken troepen terug uit Irak. Canada maakte dinsdag bekend dat zo'n vijfhonderd manschappen tijdelijk naar Koeweit gaan. Nederland heeft trainingsmissies in Irak stilgelegd.

De spanning in de regio is opgelopen na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die vorige week is gedood door de Verenigde Staten. Iran voerde in de nacht van dinsdag op woensdag aanvallen uit op doelen in Irak waar zich buitenlandse militairen bevinden. Daarbij zijn geen Nederlanders gedood of gewond geraakt, liet het ministerie van Defensie weten.