Oekraïne: vooral buitenlanders in ramptoestel

De meeste mensen in het passagierstoestel dat crashte in Iran hadden niet de Oekraïense nationaliteit. Het gaat onder meer om 83 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners en 10 Zweden, meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken na de vliegramp, die aan meer dan 170 mensen het leven heeft gekost.

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte kort na het opstijgen neer. Het toestel vloog van Teheran naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hulporganisatie Rode Halvemaan zegt dat met hulp van militairen en brandweerlieden wordt gezocht naar lichamen. "Iedereen helpt zodat we alle lichamen kunnen bergen. Die zijn in een groot gebied neergekomen", aldus het hoofd van een reddingseenheid.

Staatsmedia berichten dat het toestel is neergekomen bij Parand, vlak bij Teheran. Aan boord bevonden zich 167 passagiers en negen bemanningsleden. Videobeelden die worden getoond door Iraanse staatsmedia, lijken te tonen dat het toestel in de lucht al in brand staat.