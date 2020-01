AEX lager na raketaanval Iran

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden lager. De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten namen weer toe door de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. De aanval is een vergeldingsactie voor de Amerikaanse raketaanval afgelopen week, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood.