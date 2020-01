Oliekartel OPEC voorziet nog geen tekorten

Zolang de situatie in het Midden-Oosten niet volledig uit de hand loopt, zal er geen sprake zijn van een leveringstekort aan olie. Dat is althans de mening van Energieminister Suhail Al Mazrouei van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kreeg in zijn poging de markten gerust te stellen bijval van Mohammad Barkindo, secretaris-generaal van oliekartel OPEC.