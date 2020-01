Nederlanders ongedeerd bij Iraanse raketaanvallen Irak

Bij de Iraanse raketaanvallen op twee legerbases in Irak zijn geen Nederlanders omgekomen of gewond geraakt. Dat laat het ministerie van Defensie weten.

Een van de aanvallen was gericht op een basis in Erbil, in het noorden van het land. Maar het veertigtal Nederlandse militairen in het gebied zit elders, aldus het ministerie.

In Bagdad, waar de andere aanval plaatsvond, heeft Nederland nog een handjevol mensen, maar ook die bleven ongedeerd.

Iran zegt met de raketaanvallen tachtig Amerikanen te hebben gedood, maar de Amerikaanse regering spreekt dit tegen.