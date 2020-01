KLM onderzoekt risico vluchten boven Irak en Iran na raketaanval

KLM overlegt woensdagochtend over vluchten van de luchtvaartmaatschappij boven Irak en Iran. Aanleiding vormen de gebeurtenissen in het gebied, meldt een woordvoerder van KLM.

"We hebben de veiligheid van passagiers en medewerkers hoog in het vaandel, daarom maken we zo’n risico-analyse", aldus de zegsvrouw. Hoe vaak KLM een dergelijke analyse maakt, weet zij niet.

Iran vuurde in de nacht van dinsdag op woensdag raketten af op Amerikaanse doelen in Irak. Diezelfde nacht stortte een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines neer, enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven van de Iraanse hoofdstad Teheran. Het ongeluk lijkt geen verband te houden met de spanning tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Oekraïense autoriteiten waren er problemen met de motoren van het toestel.