Iran claimt tachtig Amerikanen te hebben gedood

Een woordvoerder van de Amerikaanse regering vertelde eerder aan Amerikaanse media dat er geen Amerikaanse slachtoffers waren.

De luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad is tot twee keer toe getroffen door Iraanse raketten. Ook de bases in Camp Taji, niet ver van Bagdad, en een Amerikaanse basis in Koerdisch gebied in Noord-Irak zijn onder vuur genomen. Hoe groot de materiële schade is, is onbekend.

Wraak

Iran heeft wraak gezworen voor de Amerikaanse raketaanval, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani het belangrijkste dodelijke slachtoffer was.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zei dat zijn land "geen escalatie van het conflict of oorlog zoekt". Wat Iran betreft is er geen reden voor beide partijen voor nieuwe agressie, zei Zarif.