Rechtbank doet uitspraak zaak vliegramp Faro

De rechtbank in Den Haag doet woensdag uitspraak in de zaak die overlevenden en nabestaanden van de vliegramp in het Portugese Faro tegen de Nederlandse staat hebben aangespannen. De zaak draait om de mogelijke aansprakelijkheid van de Staat.

Slachtoffers en nabestaanden vroegen de rechtbank afgelopen november in de procedure drie deskundigen onder ede te horen vanwege "aantoonbaar onjuiste beweringen" in een rapport dat zij in 2017 opstelden over de vliegramp in 1992. Hun advocaat Veeru Mewa zei toen dat in de rapportage "een hele reeks fouten" was gemaakt.

De drie deskundigen waren ingeschakeld om meer duidelijkheid te verschaffen over de oorzaak van de ramp. Volgens Portugese en Nederlandse luchtvaartdeskundigen is plotseling slecht weer de oorzaak geweest. Een door de nabestaanden ingeschakelde deskundige meent dat de piloten ernstige fouten hebben gemaakt.

Bij de crash van het toestel van Martinair - dat inmiddels in KLM is opgegaan - kwamen 56 mensen om het leven. Meer dan honderd inzittenden raakten zwaargewond. In het toestel, dat neerstortte bij de landing, zaten voornamelijk Nederlanders.