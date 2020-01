Trump: nog geen vergelding voor Iraans raketvuur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij later woensdag bekendmaakt of en welke stappen zijn land neemt tegen de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Trump zei dat nadat hij op het Witte Huis overleg had met de minister van Defensie, Mark Esper en Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken.

Op Twitter schreef Trump: "Alles is goed! Raketten gelanceerd vanuit Iran op twee militaire bases in Irak. We nemen nu de schade op. We hebben veruit het sterkste en best uitgeruste leger ter wereld. Ik zal morgenochtend een verklaring afleggen.