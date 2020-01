Geen gewonden na Iraans raketvuur op Irak

Bij het Iraanse raketvuur op Amerikaanse doelen in Irak zijn geen gewonden gevallen, meldt een woordvoerder van de Amerikaanse regering aan Amerikaanse media. De luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad in het land is tot twee keer toe getroffen door Iraanse raketten. Ook de bases in Camp Taji, niet ver van Bagdad, en een Amerikaanse basis in Koerdisch gebied in Noord-Irak zijn onder vuur genomen.